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Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

19:53, 13.03.2020
Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса
Фото: commons.wikimedia.org

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа превратилась в эпицентр пандемии коронавируса и COVID-19.

По его словам, из Европы поступают сообщения о большем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, помимо Китая. Также на европейском континенте каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в КНР в разгар эпидемии, пишет RT.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Эпидемия коронавируса началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 тысяч, умерли более 4 тысяч человек.

Происшествия
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