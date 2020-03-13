Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа превратилась в эпицентр пандемии коронавируса и COVID-19.

По его словам, из Европы поступают сообщения о большем числе заболевших и умерших, чем из остального мира, помимо Китая. Также на европейском континенте каждый день регистрируется больше случаев заражения, чем в КНР в разгар эпидемии, пишет RT.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Эпидемия коронавируса началась с Китая в декабре 2019 года, всего в мире заразились более 110 тысяч, умерли более 4 тысяч человек.