В ЛДПР порекомендовали сбривать усы и бороды из-за коронавируса

В пресс-службе ЛДПР заявили, что собрания фракции и совещания с лидером Владимиром Жириновским проводятся в усеченном формате, а интервью даются преимущественно онлайн.

«Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы», — отметили там.

Отмечается, что 11 депутатов Госдумы от ЛДПР, которые побывали недавно в других странах, ушли на карантин.

Ранее сообщалось, что часть депутатов Госдумы накануне была отправлена на карантин из-за коронавируса. В частности, речь идет о депутате от ЛДПР Сергее Катасонове и контактировавших с ним парламентариях.