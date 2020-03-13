Казанец, обстрелявший автобус, извинился и пообещал возместить ущерб

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Молодой человек, который обстрелял казанский автобус из пневматического пистолета, пришел в транспортное предприятие и извинился за произошедший инцидент.

«Он рассказал, что это произошло случайно, без злого умысла. Он раскаялся в совершенном проступке и заявил, что готов компенсировать причиненный материальный ущерб. В ПАТП извинения были приняты», — сказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Напомним, что автобус 46-го маршрута был обстрелян из пневматического оружия в Юдино 9 марта. В тот момент в автобусе находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако на стеклах образовались трещины. Хулиганом оказался 21-летний парень из Юдино. Его задержали, возбуждено уголовное дело.