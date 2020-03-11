В Казани автобус обстреляли из пневматического оружия — видео

Фото: скриншот

В Казани автобус 46-го маршрута обстреляли из пневматического оружия. Инцидент произошел в поселке Юдино, сообщили в Ассоциации транспортных предприятий.

По словам председателя АТП РТ Сергея Темлякова, в результате случившегося никто не пострадал. У автобуса разбиты два боковых стекла.

«В салоне автобуса были пассажиры, среди них могли быть дети, а стекло с учетом расстояния до стрелявшего могло не сдержать пули», — отметил он.

Стекла автобуса покрылись мелкой «паутиной», но не вылетели. После случившегося автобус сняли с линии и отправили на ремонт.

В организации подчеркнули, что инцидент плохо сказывается на выполнении перевозок на этом маршруте, и из-за него может увеличиться интервал движения.

Ранее на выезде из Казани через Горьковское шоссе легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом.

