Полиция задержала того, кто обстрелял автобус из пневматического пистолета
Полицейские задержали хулигана, который обстрелял городской автобус из пневматического пистолета. Им оказался 21-летний парень из Юдино.
Почему парень решил обстрелять автобус, пока неясно. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ведомство.
Напомним, что автобус 46-го маршрута был обстрелян из пневматического оружия в Юдино 9 марта. В тот момент в автобусе находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако на стеклах образовались трещины.ОбществоПроисшествия Татарстан
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