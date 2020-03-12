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Полиция задержала того, кто обстрелял автобус из пневматического пистолета

13:40, 12.03.2020
Полиция задержала того, кто обстрелял автобус из пневматического пистолета
Фото: кадр видео

Полицейские задержали хулигана, который обстрелял городской автобус из пневматического пистолета. Им оказался 21-летний парень из Юдино.

Почему парень решил обстрелять автобус, пока неясно. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ведомство.

Напомним, что автобус 46-го маршрута был обстрелян из пневматического оружия в Юдино 9 марта. В тот момент в автобусе находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако на стеклах образовались трещины.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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