Полиция задержала того, кто обстрелял автобус из пневматического пистолета

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Полицейские задержали хулигана, который обстрелял городской автобус из пневматического пистолета. Им оказался 21-летний парень из Юдино.

Почему парень решил обстрелять автобус, пока неясно. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передает ведомство.

Напомним, что автобус 46-го маршрута был обстрелян из пневматического оружия в Юдино 9 марта. В тот момент в автобусе находились семь человек, никто из них не пострадал. Однако на стеклах образовались трещины.