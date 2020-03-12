Песошин: в Татарстане противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений

В Институте экономики управления и финансов КФУ состоялось открытие Всероссийского молодежного антикоррупционного форума. Мероприятие пройдет в Казани с 12 по 15 марта.



На открытии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений деятельности властей РТ. Для решения проблемы республике, по его словам, была создана необходимая нормативная база, приняты соответствующие целевые программы.

Он заметил, что обмен положительным опытом и знаниями между представителями регионов России, коллективное обсуждение существующих проблем и выработка путей их решения положительно скажутся на повышении эффективности борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба президента РТ.