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Песошин: в Татарстане противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений

17:40, 12.03.2020
Песошин: в Татарстане противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений
Фото: tatarstan.ru

В Институте экономики управления и финансов КФУ состоялось открытие Всероссийского молодежного антикоррупционного форума. Мероприятие пройдет в Казани с 12 по 15 марта.

На открытии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что противодействие коррупции входит в число приоритетных направлений деятельности властей РТ. Для решения проблемы республике, по его словам, была создана необходимая нормативная база, приняты соответствующие целевые программы.

Он заметил, что обмен положительным опытом и знаниями между представителями регионов России, коллективное обсуждение существующих проблем и выработка путей их решения положительно скажутся на повышении эффективности борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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