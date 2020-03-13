Единая Лига ВТБ объявила о приостановке матчей сезона-2019/20

Матчи Единой лиги ВТБ по баскетболу сезона-2019/20 приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Несмотря на то что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/20. Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания.



«Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех», — говорится в заявлении Лиги.



Напомним, сегодня Рустам Минниханов ввел в Татарстане особый режим из-за коронавируса.