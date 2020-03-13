Матч УНИКСа против «Енисея» под угрозой переноса, игру не хотят проводить без зрителей

Матч Единой лиги ВТБ в Казани между УНИКСом и красноярским «Енисеем» находится под угрозой переноса, сообщает источник «Реального времени».

Встреча, запланированная на 14 марта, скорее всего, будет перенесена на неопределенное время из-за введенного в Татарстане особого режима по коронавирусу. По данным источника, лига не хочет проводить матч при пустых трибунах.

Решение по проведению встречи будет принято сегодня, на срочном совещании Единой лиги ВТБ.

Ранее стало известно, что оба домашних матча казанского «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» пройдут при пустых трибунах.