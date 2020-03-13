Страховой Дом ВСК обеспечит страховую защиту спортсменов Волгоградского марафона

Страховой Дом ВСК обеспечит страховую защиту спортсменов Волгоградского марафона*, который пройдет в городе Волгоград в апреле 2020 года (0+). Приобрести договор страхования от несчастных случаев и болезней участники марафона смогут на запланированной в рамках марафона выставке 25 апреля.

Страхование участников марафонов является общемировым трендом. Каждый, кто всерьез посвятил себя спорту или занимается физической подготовкой на любительском уровне, подвергает себя определенным рискам, так как практически все виды спорта сопряжены с повышенной опасностью. Любая травма требует лечения и серьезных затрат, которые при наличии полиса покрывает страховая компания.

«Наше сотрудничество с организаторами Волгоградского марафона направлено не только на реализацию возможности страхования участников, но в первую очередь на популяризацию спорта и здорового образа жизни в России», — отметила директор Волгоградского филиала ВСК Марина Владимировна Крицкая.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК