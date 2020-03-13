Мидхат Шагиахметов: «У страны и у республики есть «подушка безопасности»

Фото: Ринат Назметдинов

План Шагиахметова

После того как упали цены на нефть и курс рубля, новости экономики интересуют и профессионалов рынка, и обычных граждан. Об этом говорили сегодня на брифинге с министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Причем люди не только обращают на это внимание, но и делают собственные выводы. Но до настоящего кризиса еще далеко: как заверяет министр, в стране есть все инструменты для сохранения финансовой стабильности и выполнения финансовых обязательств.

— У страны достаточно ресурсов для реализации всех республиканских и федеральных программ, а также национальных проектов. По всем определены финансовые ресурсы. Здесь у нас никаких решений в части корректировок в их реализации нет, — заявил министр.

Тем не менее сейчас министерство пристально следит за ситуацией в экономике. Правительство республики уже подготовило и план мероприятий по снижению рисков, связанных с текущими событиями. Документ находится на утверждении.

Если ситуация ухудшится, то, чтобы обеспечить татарстанцев продовольственными товарами по доступным ценам, республика активизирует проведение сельскохозяйственных ярмарок. Фото Олега Тихонова

Министерство перешло на оперативный режим мониторинга в реальном секторе экономики. Теперь предприятия сообщают в правительство не только фактическую, но и прогнозную информацию по своей финансово-хозяйственной деятельности. Цены на продовольственные товары отслеживают в ежедневном режиме: Шагиахметов утверждает, что резкого роста пока не заметили. Но если ситуация ухудшится, то, чтобы обеспечить татарстанцев продовольственными товарами по доступным ценам, республика активизирует проведение сельскохозяйственных ярмарок.

— У страны и у республики сегодня опыта намного больше, чем было в прошлые годы. Плюс есть «подушка безопасности», которая просчитана исходя из тех событий, которые могут произойти. Опыт реагирования на подобные события на рынке сегодня есть — резюмировал министр.

Что прогнозирует министерство?

Напомним, что при назначении Шагиахметова на пост министра экономики Татарстана президент РТ Рустам Минниханов поставил ему задачу обеспечить рост экономики республики на 5% в год.

— Что касается прогноза на 2020 год, то сегодня ведется работа по оперативному мониторингу ситуации. Времени прошло еще немного. Мы будем отслеживать ситуацию и просчитывать все возможные варианты развития экономики на 2020 год, — заявил чиновник.

Лилия Галимова добавила, что возможности для роста уже проанализированы — по крайней мере, в отношении крупных предприятий. Фото Максима Платонова

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова добавила, что возможности для роста уже проанализированы — по крайней мере, в отношении крупных предприятий.



— Была достаточно большая серия встреч Рустама Нургалиевича с руководителями крупных предприятий республики до всех этих событий. Обсуждался вопрос с резервами предприятий, которые есть для того, чтобы достичь 5-процентного роста. Эта аналитика по каждому предприятию есть, она в работе, — сообщила Галимова.

Похоже на то, что Шагиахметов пока не намерен менять команду министерства, чтобы достичь новых целей. На вопрос об этом прямо он не ответил, но сказал: «Там действительно работает профессиональный состав специалистов, с учетом поставленных задач будем корректировать работу».

Как обвал цен на нефть повлияет на промышленность и благосостояние граждан?

Шагиахметов напомнил, что в бюджете Татарстана на 2020 год была заложена цена нефти 59,7 доллара за баррель, а курс рубля — 64,9. «Сейчас, с учетом всех событий мы просматриваем дальнейшие пути развития и будем делать прогноз на 2020 год», — сказал министр.

— Мы наблюдали ситуацию, которая сложилась в первый день падения цен на нефть. На следующий день мы видели отскок. Мы мониторим эту ситуацию. Потом просчитаем, и об этом будет объявлено, — прокомментировал Шагиахметов.

Шагиахметов напомнил, что в бюджете Татарстана на 2020 год была заложена цена нефти 59,7 доллара за баррель, а курс рубля — 64,9. Фото Максима Платонова

Для некоторых предприятий падение рубля окажется плюсом — это позволит им нарастить экспорт. Шагиахметов добавил, что сейчас Минэкономики Татарстана уже просчитывает с этими компаниями возможное увеличение валютной выручки.

При этом он призвал граждан не терять благоразумие:

— Мой совет такой: во-первых, не паниковать, не скупать массовые товары. Такие ситуации были, мы их уже проходили. Все социальные обязательства, которые заложены в бюджете, будут исполняться. Нет никаких причин, чтобы бежать магазин и скупать какие-то товары.

Лина Саримова, Александр Артемьев