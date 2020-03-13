Мидхат Шагиахметов: «У страны и у республики есть «подушка безопасности»
План Шагиахметова
После того как упали цены на нефть и курс рубля, новости экономики интересуют и профессионалов рынка, и обычных граждан. Об этом говорили сегодня на брифинге с министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Причем люди не только обращают на это внимание, но и делают собственные выводы. Но до настоящего кризиса еще далеко: как заверяет министр, в стране есть все инструменты для сохранения финансовой стабильности и выполнения финансовых обязательств.
— У страны достаточно ресурсов для реализации всех республиканских и федеральных программ, а также национальных проектов. По всем определены финансовые ресурсы. Здесь у нас никаких решений в части корректировок в их реализации нет, — заявил министр.
Тем не менее сейчас министерство пристально следит за ситуацией в экономике. Правительство республики уже подготовило и план мероприятий по снижению рисков, связанных с текущими событиями. Документ находится на утверждении.
Министерство перешло на оперативный режим мониторинга в реальном секторе экономики. Теперь предприятия сообщают в правительство не только фактическую, но и прогнозную информацию по своей финансово-хозяйственной деятельности. Цены на продовольственные товары отслеживают в ежедневном режиме: Шагиахметов утверждает, что резкого роста пока не заметили. Но если ситуация ухудшится, то, чтобы обеспечить татарстанцев продовольственными товарами по доступным ценам, республика активизирует проведение сельскохозяйственных ярмарок.
— У страны и у республики сегодня опыта намного больше, чем было в прошлые годы. Плюс есть «подушка безопасности», которая просчитана исходя из тех событий, которые могут произойти. Опыт реагирования на подобные события на рынке сегодня есть — резюмировал министр.
Что прогнозирует министерство?
Напомним, что при назначении Шагиахметова на пост министра экономики Татарстана президент РТ Рустам Минниханов поставил ему задачу обеспечить рост экономики республики на 5% в год.
— Что касается прогноза на 2020 год, то сегодня ведется работа по оперативному мониторингу ситуации. Времени прошло еще немного. Мы будем отслеживать ситуацию и просчитывать все возможные варианты развития экономики на 2020 год, — заявил чиновник.
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова добавила, что возможности для роста уже проанализированы — по крайней мере, в отношении крупных предприятий.
— Была достаточно большая серия встреч Рустама Нургалиевича с руководителями крупных предприятий республики до всех этих событий. Обсуждался вопрос с резервами предприятий, которые есть для того, чтобы достичь 5-процентного роста. Эта аналитика по каждому предприятию есть, она в работе, — сообщила Галимова.
Похоже на то, что Шагиахметов пока не намерен менять команду министерства, чтобы достичь новых целей. На вопрос об этом прямо он не ответил, но сказал: «Там действительно работает профессиональный состав специалистов, с учетом поставленных задач будем корректировать работу».
Как обвал цен на нефть повлияет на промышленность и благосостояние граждан?
Шагиахметов напомнил, что в бюджете Татарстана на 2020 год была заложена цена нефти 59,7 доллара за баррель, а курс рубля — 64,9. «Сейчас, с учетом всех событий мы просматриваем дальнейшие пути развития и будем делать прогноз на 2020 год», — сказал министр.
— Мы наблюдали ситуацию, которая сложилась в первый день падения цен на нефть. На следующий день мы видели отскок. Мы мониторим эту ситуацию. Потом просчитаем, и об этом будет объявлено, — прокомментировал Шагиахметов.
Для некоторых предприятий падение рубля окажется плюсом — это позволит им нарастить экспорт. Шагиахметов добавил, что сейчас Минэкономики Татарстана уже просчитывает с этими компаниями возможное увеличение валютной выручки.
При этом он призвал граждан не терять благоразумие:
— Мой совет такой: во-первых, не паниковать, не скупать массовые товары. Такие ситуации были, мы их уже проходили. Все социальные обязательства, которые заложены в бюджете, будут исполняться. Нет никаких причин, чтобы бежать магазин и скупать какие-то товары.
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