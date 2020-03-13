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Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса

10:11, 13.03.2020
Жена Овечкина рассказала о панике в США из-за коронавируса
Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о реакции американцев на ситуацию с коронавирусом в США.

«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (нет в наличии, — прим. ред.)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь что этот кошмар скоро закончится!» — написала Шубская в «Инстаграм».

Также она сопроводила свою запись хештегом #будьте здоровы.

Напомним, накануне в США приостановили проведение регулярных чемпионатов в НХЛ и НБА.

СпортХоккейОбщество
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