Министр экономики РТ: несмотря на экономическую ситуацию, финансирование программ продолжается

Правительство РТ подготовило плановые мероприятия в связи с непростой ситуацией на рынках. Об этом рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.



— На сегодняшний день в Татарстане планомерно продолжаются финансирование и реализация республиканских программ, нацпроектов, в полном объеме выполняются социальные обязательства.У страны достаточно ресурсов, по всем [направлениям] определены финансовые ресурсы. Здесь у нас никаких решений в части корректировок в их реализации нет, — заверил министр.



По словам чиновника, плановые мероприятия включают в себя мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий республики, информирование о республиканских и федеральных программах поддержки, контроль за своевременными социальными выплатами, поступлением налоговых платежей и выплат зарплаты на предприятиях.



Сегодня Шагиахметов также дал советы гражданам страны о том, как вести себя после недавнего резкого падения цен на нефть.

