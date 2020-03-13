Новый министр экономики РТ рассказал, как вести себя россиянам при падении цен на нефть

Сегодня на брифинге новый глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов дал советы гражданам страны о том, как вести себя после недавнего резкого падения цен на нефть.

Журналисты отметили, что в условиях нестабильности и на рынках на курсы нефти и рубля начинают обращать внимание и обычные граждане, которые часто делают собственные выводы и сравнивают ситуацию с другими крупными кризисами.

«Мой совет такой, что, во-первых, не паниковать, не скупать массовые товары. Такие ситуации были, мы их уже проходили. Все социальные обязательства, которые заложены в бюджете, они будут исполняться. Нет никаких причин, чтобы бежать в магазин и скупать какие-то товары», — сказал он.

Напомним, что Мидхат Шагиахметов был назначен министром экономики Татарстана 21 февраля. Его предшественник Фарид Абдулганиев стал помощником президента Татарстана, позже совместив этот пост с должностью бизнес-омбудсмена республики.

