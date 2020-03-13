Жителей Татарстана просят воздержаться от поездок за рубеж

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Спикер казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа. Крупные мероприятия будут проводить без зрителей, а людей просят отказаться от поездок.



«На крупных мероприятиях будет отменяться участие зрители, большинство будет проходить в онлайн-режиме. Карантин недельный по прибытию из стран Европы. Среди членов правительства тоже есть посетившие страны Европы, которые на карантине.

В период весенних каникул просим воздержаться от выезда на благо здоровья детей. Воздержаться в принципе от выезда за пределы страны, не только в Европу. А также напомню о необходимости соблюдения правил личной гигиены», — сказала Галимова.



Ранее Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки и отменил все загранкомандировки.

