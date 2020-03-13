Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жителей Татарстана просят воздержаться от поездок за рубеж

09:37, 13.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус 1
Жителей Татарстана просят воздержаться от поездок за рубеж
Фото: Реальное время

Спикер казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа. Крупные мероприятия будут проводить без зрителей, а людей просят отказаться от поездок.

«На крупных мероприятиях будет отменяться участие зрители, большинство будет проходить в онлайн-режиме. Карантин недельный по прибытию из стран Европы. Среди членов правительства тоже есть посетившие страны Европы, которые на карантине.
В период весенних каникул просим воздержаться от выезда на благо здоровья детей. Воздержаться в принципе от выезда за пределы страны, не только в Европу. А также напомню о необходимости соблюдения правил личной гигиены», — сказала Галимова.

Ранее Рустам Минниханов запретил чиновникам зарубежные поездки и отменил все загранкомандировки.

    Общество Татарстан
    Распечатать материал
    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 09:51
      В Индии коронавируса нет. Можно хоть на ГОА ?
      Ответить
    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем

    Новости партнеров