«Сетевую компанию» могут передать на баланс федералам

Минэнерго России вновь поставило перед Татарстаном вопрос передачи магистральных сетей региональной «Сетевой компании» на баланс Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС», входит в «Россети»). Поводом для возобновления переговоров стала подготовка федеральных властей к выравниванию энерготарифов по всей стране по поручению Совета Федерации.

При переходе на единый тариф на электроэнергию татарстанский сетевой оператор, работающий на высоком магистральном тарифе, проиграет. Выпадающие в этом случае доходы региональным операторам могут быть компенсированы через механизм субсидирования. Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил, что при переходе на единый тариф республике выгоднее отдать магистральные сети в ведение ФСК, нежели перекладывать потери на регионального сетевого оператора.

«Если мы хотим держать и содержать единую национальную сеть и обеспечивать равные право и доступ к электроэнергии, то тогда эти сети надо объединять. Это будет однозначно снижение тарифа», — заметил он.



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