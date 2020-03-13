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«Сетевую компанию» могут передать на баланс федералам

07:34, 13.03.2020
«Сетевую компанию» могут передать на баланс федералам
Фото: gridcom-rt.ru

Минэнерго России вновь поставило перед Татарстаном вопрос передачи магистральных сетей региональной «Сетевой компании» на баланс Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС», входит в «Россети»). Поводом для возобновления переговоров стала подготовка федеральных властей к выравниванию энерготарифов по всей стране по поручению Совета Федерации.

При переходе на единый тариф на электроэнергию татарстанский сетевой оператор, работающий на высоком магистральном тарифе, проиграет. Выпадающие в этом случае доходы региональным операторам могут быть компенсированы через механизм субсидирования. Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил, что при переходе на единый тариф республике выгоднее отдать магистральные сети в ведение ФСК, нежели перекладывать потери на регионального сетевого оператора.

«Если мы хотим держать и содержать единую национальную сеть и обеспечивать равные право и доступ к электроэнергии, то тогда эти сети надо объединять. Это будет однозначно снижение тарифа», — заметил он.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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