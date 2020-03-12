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На флаге 100-летия ТАССР появилась нашивка Башкирии

20:16, 12.03.2020
На флаге 100-летия ТАССР появилась нашивка Башкирии
Фото: tatar-congress.org

В Уфе приняли эстафету флага 100-летия ТАССР. На мероприятии, которое состоялось в Уфимском театре «Нур», с участием заместителя премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, закрепили нашивку Башкирии.

Также в рамках эстафеты представительство Всемирного конгресса татар в Уфе получило автомобиль Hyundai H1, а Тюменякский татарский историко-культурный центр — транзитный микроавтобус Ford. Народному поэту Башкирии Марату Каримову вручили медаль конгресса татар и часы с изображением Габдуллы Тукая. сообщает пресс-служба ВКТ.

Напомним, что в конце февраля эстафета флага 100-летия ТАССР прошла в Оренбуржье.

Общество БашкортостанТатарстан
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