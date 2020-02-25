В Оренбуржье прошла эстафета флага 100-летия ТАССР
Вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев в Оренбургской области принял участие в эстафете флага в честь 100-летия образования ТАССР.
Мероприятие прошло в Оренбургском государственном татарском драматическом театре имени М. Файзи. Руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа прикрепили нашивки миниатюр флагов своих субъектов, сообщает пресс-служба ВКТ.
Напомним, 16 января у здания кабмина Татарстана подняли флаг в честь 100-летия ТАССР. Эстафета флага стартовала 30 января в Бурятии.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым