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В Оренбуржье прошла эстафета флага 100-летия ТАССР

21:32, 25.02.2020
В Оренбуржье прошла эстафета флага 100-летия ТАССР
Фото: tatar-congress.org

Вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев в Оренбургской области принял участие в эстафете флага в честь 100-летия образования ТАССР.

Мероприятие прошло в Оренбургском государственном татарском драматическом театре имени М. Файзи. Руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа прикрепили нашивки миниатюр флагов своих субъектов, сообщает пресс-служба ВКТ.

Напомним, 16 января у здания кабмина Татарстана подняли флаг в честь 100-летия ТАССР. Эстафета флага стартовала 30 января в Бурятии.

Общество Татарстан
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