Гендиректор «Салавата Юлаева» опроверг информацию о переносе игр с «Ак Барсом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал возможный перенос матчей полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса».

— Сегодня появилась информация о том, что первый матч серии «Ак Барс» — «Салават Юлаев» могут перенести. Казанский клуб уже приостановил продажу билетов. Есть ли какая-то информация, которую получил клуб об этой ситуации?

— Мы внимательно следим за развитием ситуации. На связи с КХЛ, правительством республики и хоккейным клубом «Ак Барс». На данный момент, как я понимаю, речь о переносе игры не стоит.

— В Казани приостановили продажу билетов. Как обстоят дела с уфимскими матчами, есть ли угроза того, что команды могут сыграть при пустых трибунах?

— На первую домашнюю игру мы уже продали 95 процентов билетов. Не знаю, к сожалению или к счастью. Продажу билетов на четвертый матч серии мы пока приостановили. Просто для того, чтобы следить за ситуацией. Если будут специальные рекомендации от правительства республики, КХЛ или кого-то другого о том, что матчи проводить со зрителями нельзя, мы подчинимся, никуда не денемся. Но на данный момент таких рекомендаций нет.

— В последнее время из новостей с каждым днем слышится о распространении коронавируса, число заболевших растет. В связи с этим в команде увеличилась профилактика, ввели какие-то новые запреты?

— Над профилактикой мы давно работаем. Вход в раздевалку, внимательно смотрим за работниками клуба, следим за проявлением признаков заболеваний, проблем с легкими, простудой и так далее. Следим за теми, кто в последнее время выезжал за пределы страны. Конечно, все напряжены, как и во всем мире. Но нет какой-то отдельно ситуации, все как по всей стране.

— Помимо «Салавата Юлаева» в плей-офф продолжает выступать еще один клуб системы — «Толпар». На молодежную лигу будут распространяться какие-то запреты?

— В МХЛ небольшая посещаемость. На домашние игры ходят от одной тысячи зрителей до двух. Сейчас предстоят выездные игры. Пока нет никаких четких рамок. В Москве приняли ограничения на проведения массовых мероприятий. Пока мы внимательно следим за происходящей ситуацией. Если скажут, что все матчи надо проводить без зрителей, значит придется проводить без них. Если скажут, что можно проводить с ограничениями, подумаем, как их сделать, — сказал Курносов.

Напомним, ранее днем продажа билетов на домашние матчи «Ак Барса» была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Но вечером клуб возобновил реализацию билетов.