«Ак Барс» возобновил продажи билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» возобновил продажи билетов на домашние матчи полуфинальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба казанского клуба.
«Билеты на #ЗеленоеДерби снова в продаже. Матчи пройдут в шумном режиме, как мы любим! Надеемся, что никаких изменений больше не произойдет», — говорится в сообщении клуба.
Первые матчи между командами должны пройти в Казани 18 и 20 марта.
Напомним, ранее днем продажа билетов на домашние матчи «Ак Барса» была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.
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Билеты на #ЗеленоеДерби снова в продаже. Матчи пройдут в шумном режиме, как мы любим! Надеемся, что никаких изменений больше не произойдёт билеты здесь https://t.co/FjwCMHFRCe pic.twitter.com/62miLPyzGa— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 12, 2020
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