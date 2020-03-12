«Ак Барс» возобновил продажи билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» возобновил продажи билетов на домашние матчи полуфинальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Билеты на #ЗеленоеДерби снова в продаже. Матчи пройдут в шумном режиме, как мы любим! Надеемся, что никаких изменений больше не произойдет», — говорится в сообщении клуба.

Первые матчи между командами должны пройти в Казани 18 и 20 марта.

Напомним, ранее днем продажа билетов на домашние матчи «Ак Барса» была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.