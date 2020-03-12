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«Ак Барс» возобновил продажи билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым»

18:16, 12.03.2020
«Ак Барс» возобновил продажи билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым»
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» возобновил продажи билетов на домашние матчи полуфинальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Билеты на #ЗеленоеДерби снова в продаже. Матчи пройдут в шумном режиме, как мы любим! Надеемся, что никаких изменений больше не произойдет», — говорится в сообщении клуба.

Первые матчи между командами должны пройти в Казани 18 и 20 марта.

Напомним, ранее днем продажа билетов на домашние матчи «Ак Барса» была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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