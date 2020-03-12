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СМИ: УЕФА перенесет ЧЕ-2020 и остановит проведение еврокубков

18:15, 12.03.2020
СМИ: УЕФА перенесет ЧЕ-2020 и остановит проведение еврокубков
Фото: flickr.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявит о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год, а также об остановке еврокубковых турниров.

По данным L'Equipe, УЕФА хочет дать возможность доиграть европейские чемпионаты и еврокубки, не будучи при этом заблокированными датами проведения ЧЕ.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может приостановить розыгрыш плей-офф еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент принято решение провести ряд встреч в еврокубках без присутствия болельщиков.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.

СпортФутбол
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