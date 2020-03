УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может приостановить розыгрыш плей-офф еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса.

По сообщению итальянского журналиста Танкреди Палмери матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на неопределенное время со стадии 1/4 финала. Ожидается, что матчи приостановят до разрешения ситуации вокруг эпидемии коронавируса.

На данный момент принято решение провести ряд встреч в еврокубках без присутствия болельщиков.

Ранее из-за коронавируса был приостановлен чемпионат Италии, а матчи в Испании, Франции и Германии проходят при пустых трибунах.

