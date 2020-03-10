УЕФА может перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может приостановить розыгрыш плей-офф еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса.
По сообщению итальянского журналиста Танкреди Палмери матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на неопределенное время со стадии 1/4 финала. Ожидается, что матчи приостановят до разрешения ситуации вокруг эпидемии коронавируса.
На данный момент принято решение провести ряд встреч в еврокубках без присутствия болельщиков.
Ранее из-за коронавируса был приостановлен чемпионат Италии, а матчи в Испании, Франции и Германии проходят при пустых трибунах.
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Uefa considering to postpone quarter finals of Champions League and Europa League until when situation will be more stable— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 10, 2020
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