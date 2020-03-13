Сегодня пятница, 13-е, — уже вторая за три месяца. Именно поэтому за поправки в Конституцию голосовали вчера

Сегодняшний день выпал на стереотипно «несчастливую» дату: пятница, 13-е. При этом предыдущий раз таким образом дата и день недели совпадали три месяца назад, в декабре 2019-го.

Любопытно, что в этом году пятница 13-е, похоже, повлияла даже на актуальную политическую повестку, а именно на голосование за поправки в Конституцию в региональных парламентах. Об этом высказался накануне сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

— Думаю, очень многие сегодня (в четверг, 12-го, — прим. ред.) проголосуют. Знаю, что Владивосток уже проголосовал. И потом, завтра — пятница, 13-е, может быть, некоторые заксобрания не захотят собираться в такую дату, — заявил Крашенинников.

И действительно, большинство голосований прошли в четверг — уже тогда была пройдена необходимая для принятия поправок отметка в 2/3 проголосовавших за региональных парламентов.