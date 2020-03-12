Путин наградил начальника НГДУ «Лениногорскнефть» Рафаэля Нурмухаметова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил начальника нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» Рафаэля Нурмухаметова орденом Александра Невского.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Также орденами Почета награждены гендиректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени — генеральный директор ООО «Ойл-Сервис» Ахмет Ишмухаметов. Орден Дружбы вручен гендиректору АО «Татэнерго» Раузилу Хазиеву.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Нурмухаметов освобожден от полномочий члена правления «Татнефти». Его полномочия прекращены в связи с выходом на пенсию.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым