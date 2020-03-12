В 2019 году жители республики тратили на лекарства более 9 тыс. рублей

В Татарстане в прошлом году жители тратили на лекарства в среднем по 9 926 рублей, это на 11,2% больше, чем в 2018 году.

Однако по итогам 2019 года в республике наблюдается снижение числа аптечных учреждений. Их стало меньше на 12,4%, и их количество составило 1667 (в 2018 году — 1904, в 2017 году — 1942).

Так, по итогам прошлого года произошло увеличение числа оптовиков на рынке региональной дистрибуции — с 44 до 46, рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Также в прошлом году объем оказания лекарственной помощи за счет бюджетных средств различных уровней составил 16,5 млрд рублей. Это на 15,8% больше, чем в 2018 году, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что из-за ослабления рубля могут вырасти цены на бытовую технику и лекарственные препараты.

