Правительство допустило, что цены на лекарства и бытовую технику могут вырасти

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что из-за ослабления рубля могут вырасти цены на бытовую технику и лекарственные препараты.

По его словам, инфляция в этом году вряд ли разгонится выше четырех процентов.

Белоусов уточнил, что прежде всего важна структура этой инфляции. А сейчас в зоне риска оказались бытовая техника и некоторые виды лекарств.

«И тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, — прим. ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет», — передает «РИА Новости» его слова.

Вице-премьер также подчеркнул, что признаков спада российской экономики нет.

Напомним, в понедельник, 9 марта, в то время как российские биржи не работали из-за праздников, на международных торгах на площадках Forex курс доллара вырос на 9,5% и к 11 утра мск превысил отметку в 75 рублей, евро подрос до 85 рублей. В последний раз такие значения доллара и евро по отношению к рублю фиксировали в феврале-марте 2016 года. Причина снижения курса рубля — падение цены на нефть, вызванное провалом сделки стран-производителей нефти по ограничению добычи.

