«Салават Юлаев» сообщил о приостановке продажи билетов на игру с «Ак Барсом»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» выступила с заявлением, где сообщила о приостановке продажи билетов на вторую домашнюю игру серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

«Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру против казанского «Ак Барса», запланированную на 24 марта 2020 года. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче.

Данные меры продиктованы в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции. Мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем обо всех изменениях.

Все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными. В случае ввода жестких карантинных мер клуб возместит их полную стоимость», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, о приостановке реализации билетов на домашние матчи «Ак Барса» в серии плей-офф Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».