«Ак Барс» приостановил продажу билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым» из-за коронавируса

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Продажа билетов на матчи полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» приостановлена.

На данный момент билеты недоступны для покупки ни на официальном сайте TNA Tiсkets, ни в кассах «Татнефть Арены». На горячей линии болельщикам сообщается, что продажи приостановлены в связи с угрозой коронавируса.

Отметим, что накануне «Ак Барс» в своих соцсетях объявил о старте продаж билетов на следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее соперником казанцев по полуфиналу Восточной конференции стал «Салават Юлаев». Первые матчи между командами должны пройти в Казани 18 и 20 марта.

Напомним, сегодня пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что для профилактики распространения коронавируса в Татарстане ряд массовых мероприятий может пройти без зрителей.

