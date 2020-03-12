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Московская компания потребовала от казанского «Туполева» 5,5 млн рублей

09:59, 12.03.2020
Московская компания потребовала от казанского «Туполева» 5,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московское ООО «СКМ Полимер» предъявило иск к ПАО «Туполев» в Москве и Казани. Сумма требований составляет 5,5 млн рублей.

Иск в Арбитражный суд Татарстана поступил 11 марта, следует из материалов суда.

При этом в иске указаны два адреса ответчика: московская регистрация «Туполева» и казанский адрес — улица Дементьева, 1. Здесь расположено АО «Казанский Гипронииавиапром».

Ранее «Реальное время» писало, что Гипронииавиапром получил подряд на проектирование строительства железнодорожного кольца вокруг Казани.

БизнесПромышленность Татарстан
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