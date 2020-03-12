Уровень безработицы в Татарстане составил менее 1%

На 11 марта 2020 года в Татарстане насчитываются 12 454 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных гражданина. Это на 101 человека больше, чем неделю назад.

В целом уровень регистрируемой безработицы в РТ составил 0,61% от численности рабочей силы.



В Татарстане на данный момент открыто 39 158 вакансиий. За отчетную неделю работодатели предложили 3 336 вакантных рабочих мест. также за этот период безработными признаны 614 татарстанцев, передает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства труда и социальной защиты РТ на 1 февраля 2020 года, в республике открыты вакансии для 40 912 специалистов, из которых 64,91%, а это 26 555 вакантных мест, для замещения рабочих профессий со средней заработной платой 32 480 рублей. Статистика портала «Работа в России» показывает немного другую цифру по вакансиям, но ясно дает понять, что особенно остро стоит вопрос в сфере производства.