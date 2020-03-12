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Инфляция в Татарстане с начала года составила 0,7%

01:23, 12.03.2020
Инфляция в Татарстане с начала года составила 0,7%
Фото: realnoevremya.ru

По итогам февраля инфляция в Татарстане составила 0,4%, с начала 2020 года — 0,7%.

По данным Татарстанстата, цены на продукты в республике выросли в феврале по сравнению с январем на 0,5%, с начала года — на 1,1%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,2%, с начала года — на 0,3%.

Рост цен на услуги в феврале составил 0,5%, с начала года — 0,7%

Ранее Центробанк оценил влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию.

Справка

Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги. Является процессом, противоположным дефляции.

Экономика Татарстан
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