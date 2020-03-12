Инфляция в Татарстане с начала года составила 0,7%

По итогам февраля инфляция в Татарстане составила 0,4%, с начала 2020 года — 0,7%.

По данным Татарстанстата, цены на продукты в республике выросли в феврале по сравнению с январем на 0,5%, с начала года — на 1,1%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,2%, с начала года — на 0,3%.

Рост цен на услуги в феврале составил 0,5%, с начала года — 0,7%

Ранее Центробанк оценил влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию.