Инфляция в Татарстане с начала года составила 0,7%
По итогам февраля инфляция в Татарстане составила 0,4%, с начала 2020 года — 0,7%.
По данным Татарстанстата, цены на продукты в республике выросли в феврале по сравнению с январем на 0,5%, с начала года — на 1,1%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,2%, с начала года — на 0,3%.
Рост цен на услуги в феврале составил 0,5%, с начала года — 0,7%
Ранее Центробанк оценил влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию.
Справка
Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги. Является процессом, противоположным дефляции.
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