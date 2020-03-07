В Казани произошла авария с участием междугороднего автобуса

На выезде из Казани через Горьковское шоссе легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом. Видеозапись последствий инцидента появилась в соцсетях.

На записи видно, что автомобиль въехал в заднюю часть автобуса. Речь, вероятно, идет о маршруте №104, который следует из Казани в Зеленодольск через Горьковское шоссе. О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Карт», на месте ДТП уже скопилась пробка — причем в обе стороны, так как автобус после аварии частично выехал на встречную полосу.