Сертификат на маткапитал станет первой автоматической социальной госуслугой России

Выдача сертификата на материнский капитал станет первой социальной госуслугой, которая будет предоставляться без его участия. Сбор документов Пенсионный фонд будет получать самостоятельно.

Как объяснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Пенсионный фонд РФ будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Таким образом маткапитал за первого ребенка станет первой социальной госуслугой, которая будет предоставляться без его участия, передает ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил изменить систему выплат маткапитала и начать выдавать деньги уже за первого ребенка. Таким образом планируется усилить действие национального проекта «Демография», одной из приоритетных целей которого является увеличение рождаемости. Закон о расширении программы глава государства подписал 1 марта. В 2020 году на выдачу материнского капитала в Татарстане заложено около 13 млрд рублей.



