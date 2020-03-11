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Лапочкин назначен на матч «Рубина» в Туле, игру ЦСКА — «Уфа» обслужит Волошин

13:17, 11.03.2020
Лапочкин назначен на матч «Рубина» в Туле, игру ЦСКА — «Уфа» обслужит Волошин
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальной странице организации в «Инстаграм» судейские назначения на 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.

На игру казанского «Рубина» в Туле против местного «Арсенала» назначен Сергей Лапочкин. В первом весеннем матче текущего сезона судья обслуживал встречу между «Ахматом» и «Ростовом», где вначале удалил защитника хозяев, а потом вернул его обратно на поле. После окончания игры ростовчане подали протест на действия арбитра. Также решения Лапочкина накануне обжаловал «Краснодар» из-за его возможных ошибок в 22-м туре РПЛ против «Спартака».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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