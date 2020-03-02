Кот Виктор приедет в Казань на поезде

Фото: Facebook / Михаил Галин

С 11 по 13 марта в Казани будет гостить знаменитый толстый кот Виктор, которого «Аэрофлот» отказался пускать на борт самолета из-за веса.

У кота запланирован небольшой тур по городам. Он посетит Москву, Новосибирск и Казань. В столице он станет участником выставки кошек «Кэтсбург». До Казани решено добираться на поезде.



«Организаторы выставки пообещали, что у кота будет свой маленький стенд. Приходите, чтобы пообщаться с Виктором лично», — цитирует Михаила Kazancat.ru.

Напомним, что история толстого кота Виктора облетела весь мир. Его не хотели пускать в салон самолета, потому что масса животного превышала положенные 8 килограммов. Находчивый хозяин подменил кота на досмотре более стройной кошкой, а потом все-таки пронес в самолет. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пригласил Виктора и его хозяина Михаила Галина в столицу РТ. Галин сообщил, что они с котом приедут в Казань после того, как Виктор похудеет на 1,5 килограмма.

