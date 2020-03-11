Путин созвал Галицкого, Воложа и других инвесторов на встречу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с российскими инвесторами. Сегодня предприниматели прибыли в резиденцию главы государства в Ново-Огарево.

Среди приглашенных сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов и первый зампред правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Кроме того, на встрече присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин, передает ТАСС.

Встреча проходит на фоне значительного колебания курсов валют и цен на нефть. Во вторник глава государства, выступая в Госдуме, выразил уверенность, что Россия сможет достойно пройти период нестабильности, связанный с турбулентностью на нефтяных рынках и угрозой коронавируса, который также оказал влияние на ситуацию в мировой экономике.