Из Казани до Крыма можно будет добраться на прямом поезде

Фото: «Реальное время»

Из Казани открывается прямое железнодорожное сообщение в Крым. Транзитный поезд сообщением Екатеринбург — Симферополь начнет курсировать с 29 апреля.

Поезд идет по средам и следует через Саранск, Пензу и Ростов-на-Дону. Время пути составляет 48 часов: из Казани поезд отправляется в 16.05, прибывает в Симферополь в 16.10, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Приобрести билеты возможно уже сегодня. Стоимость билетов из Казани в Симферополь варьируется от 3 435 рублей (верхние боковые места в плацкарте) до 6 489 рублей (нижние места в купе).



Ранее казанцы стали чаще бронировать билеты в Крым.

