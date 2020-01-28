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Среди казанских туристов вырос спрос на зимний отдых в Крыму

06:22, 28.01.2020
Среди казанских туристов вырос спрос на зимний отдых в Крыму
Фото: flickr.com

Казанцы стали чаще бронировать билеты в Крым. Об этом говорится в исследовании туристического сервиса Aviasales.

На полуостров этой зимой чаще всего стали летать чаще жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Кроме того, спрос на раннее бронирование в Крым вырос в Казани, Екатеринбурге, Уфе, Сочи, Минеральных Водах, Перми и Самаре, передает «РИА Новости»

По данным экспертов, это связано с возможностью посетить полуостров по низким ценам. В период отпусков цены на билеты вырастут в два-три раза.

Ранее сообщалось, что за 2019 год турпоток в Татарстане вырос, однако объем услуг, оказанных татарстанскими предприятиями, остался на прежнем уровне.

Общество Татарстан
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