Из Татарстана уходит бренд Cofix

Фото: Фото с камер видеонаблюдения ТЦ «Мега»

Открытые в Казани кофейни российско-израильского бренда Cofix сменили свое название из-за конфликта головной компании и франчайзи. Три из четырех точек уже работают под новой вывеской.

Четвертая точка была открыта в ТЦ «Мега» и руководство комплекса расторгло договор в одностороннем порядке, рассказал «Реальному времени» бывший франчайзи Джигит Кадагазов.

Он объяснил, что решение выйти из-под бренда обусловлено поведением московского партнера. Cofix не участвовал в продвижении, но требовал высоких показателей выручки.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».