Из Татарстана уходит бренд Cofix
Открытые в Казани кофейни российско-израильского бренда Cofix сменили свое название из-за конфликта головной компании и франчайзи. Три из четырех точек уже работают под новой вывеской.
Четвертая точка была открыта в ТЦ «Мега» и руководство комплекса расторгло договор в одностороннем порядке, рассказал «Реальному времени» бывший франчайзи Джигит Кадагазов.
Он объяснил, что решение выйти из-под бренда обусловлено поведением московского партнера. Cofix не участвовал в продвижении, но требовал высоких показателей выручки.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».Бизнес Татарстан
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