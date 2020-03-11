Аналитики рассказали, какие категории товаров подорожают после падения рубля

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Эксперты считают, что после падения рубля цены на зарубежные товары могут вырасти в диапазоне 10—35%. В первую очередь подорожают смартфоны и другая электроника.

Следом ожидается рост стоимости детских товаров, одежды и обуви, а также лекарств, пишут «Известия». При сохранении текущего курса рубля на 10—15% может увеличиться и стоимость жилья.

«Можно ожидать, что c последних скачков курса рубля цены могут подняться на 10—15% на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия», — заявил начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать еще больше — до 30% по ряду позиций.

Автомобили подорожают в диапазоне 6—10%, уверен аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Напомним, эксперты уже предсказывали повышение цен на авторынке в пределах 10% из-за падения нефтяных котировок.