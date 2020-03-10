В Татарстане экосертифицировано 95% лесов

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Россия заняла первое место в мире по площади российских лесов, где ведется ответственное лесоуправление по схеме FSC (Лесной попечительский совет). Этот показатель в феврале достиг 52,45 млн гектаров.

Таким образом, Россия обогнала многолетнего лидера — Канаду. Как сообщил директор FSC в России Николай Шматков, рывок который вывел Россию на первое место в мире, произошел с февраля 2019 года по февраль 2020 года, когда площадь сертифицированных российских лесов выросла почти на 20%, до 52,45 млн гектаров.

FSC среди регионов России отдельно отметил Татарстан, где экосертифицировано 95% лесов, расположенных на землях лесного фонда. Лесопользование там в основном осуществляется структурами Министерства лесного хозяйства республики, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит на сохранение лесов почти 200 млн рублей.