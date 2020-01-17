Татарстан получит на сохранение лесов почти 200 млн рублей

В 2020 году в Татарстане в рамках проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология» планируется восстановить лес на площади 4,8 тыс. га. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 97,7 млн рублей.

На эти деньги будут собраны 1 тонн семян и желудей, выращены свыше 30 млн саженцев, посажены новые леса площадью более 4,8 тыс. га. Почти четверть суммы 46,4 млн рублей — потребуется на закупку новой лесопожарной техники и оборудования, передает «Татар-информ».



Ранее Дмитрий Медведев предложил поощрять регионы, в том числе финансово, где успешно реализуются мероприятия по охране лесов. В качестве положительного примера Медведев привел Татарстан.

