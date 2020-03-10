Александр Бубнов: «Рубину» нужно перестраиваться тактически»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Рубина» от самарских «Крыльев Советов» в матче 21-го тура РПЛ.

«У «Рубина» по-прежнему большие проблемы в атаке. Кварацхелия — талантливый парень, где-то может решить эпизод за счет индивидуальных качеств, но в целом ему сильно не хватает опыта. По этой причине он получил глупую вторую желтую карточку, действовал неоправданно жестко не в критической ситуации, имея предупреждение. Подвел команду.

Игнатьев — нападающий, на которого решили сделать ставку зимой. В «Краснодаре» он редко играл в старте, неплохо смотрелся в системе координат команды с сильной средней линией, качественным снабжением. Сейчас ему сложно взять на себя инициативу, потащить «Рубин». Молодой, неопытный, зависимый игрок под давлением в роли главной ударной силы — это опрометчивый ход. Казанцам нужно перестраиваться тактически», — сказал Бубнов.

Подробнее о матче «Рубина» против «Крыльев Советов» можно прочитать в материале «Реального времени».