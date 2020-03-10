Эксперт озвучил факторы, влияющие на курс доллара

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова ожидает, что на этой неделе на курс национальной валюты будут влиять преимущественно внешние факторы.

«Динамику рубля определяют темпы распространения коронавируса и его экономические последствия. Определяющим фактором для рубля остается цена нефть. На фоне срыва соглашения между участниками ОПЕК + мы ожидаем дальнейшее падение цен на сырье. Это будет оказывать дополнительную нагрузку на отечественную валюту.

В целях снижения волатильности рубля ЦБ РФ принял решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней, а также сообщил о мерах по упреждающей продаже валюты на внутреннем рынке. Мы считаем, что это своевременные меры, которые позволят не допустить чрезмерной волатильности и падения курса национальной валюты».