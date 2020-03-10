Татарстан пока не обращался в «Союзмультфильм» с заказом на продвижение национальных брендов

Власти Татарстана еще не заказывали продвижение национальных брендов через продукцию «Союзмультфильма». При этом в компании подчеркнули свою открытость к переговорам на подобную тему.

«Включение знаменитых символов в художественный мир мультипликационных героев способствовало бы формированию у ребенка аутентичного восприятия собственной страны, интересу к ее традициям. Помимо этого, присутствие национальных брендов в мультфильмах с мировой популярностью может усилить их экспортный потенциал», — сказала пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.

Председатель комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала о том, какие бренды мог бы продвигать Татарстан через мультфильмы.

Можно включить в этот список Казанского Кота, дракона Зиланта и белого летающего Барса с гербов Казани и РТ, героев татарских сказок (Шурале, Су Анасы, Батыра) и национального Деда Мороза — Кыш Бабая. Помимо этого, Санникова перечислила татарские блюда и элементы народного костюма — эчпочмак, чак-чак, тюбетейку и так далее, передает РБК.

Ранее в «Союзмультфильме» заявляли, что бренды регионов могут продвигаться через мультфильмы студии. При этом подчеркивалось, что рекламировать конкретных производителей студия не будет.

Ранее татарстанский мультфильм «Вэли», призванный популяризовать татарский язык, обвинили в плагиате известного американского мультсериала Gravity Falls.

