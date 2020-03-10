Сырьевые рынки начали отыгрывать падение очередного «черного понедельника»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Во вторник, 10 марта, мировые рынки частично компенсировали падение, произошедшее накануне. Цены на нефть утром во вторник поднялись на 7%. При этом накануне падение котировок превысило 30%.

По состоянию на 08:21 майский фьючерс нефти марки Brent вырос на 7,33% — до $36,88 за баррель.

Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 6,81%, до $33,25 за баррель.

Центробанк РФ же объявил о мерах борьбы с упавшим курсом рубля, который накануне опускался по отношению к американской валюте до 75 рублей за 1 доллар. Регулятор обещает поддержать рубль с помощью валютной интервенции, то есть активно продавать свои валютные резервы.

«Банк России принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — говорится в сообщении ЦБ.



Акции «Татнефти» на Московской бирже упали на 5,42%. В среднем их цена составила 658,5 рубля за бумагу. За последние сутки максимальная цена достигала 689 рублей, а минимальная — 653,1 рубля.

Привилегированные акции компании также показали падение на 4,35%.

По итогам 9 марта стоимость акций «Татнефти» на Лондонской бирже составила $46,24 за бумагу. Там за прошлые сутки их цена упала на 20%.

Ранее компания сообщала о намерениях увеличить добычу нефти в 2020 году в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. В базовом сценарии блок «РиД» «Татнефти» планируется обеспечить в этом году объем добычи нефти на уровне 29,5 млн тонн в рамках реализации стратегического проекта «СВН-3200».



