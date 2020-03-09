Из-за падающих цен на нефть страны ОПЕК потеряли за сутки около $500 млн

Аналитики подсчитали, что за последние сутки страны, входящие в ОПЕК, потеряли на падении нефтяных котировок около $500 млн. Стоимость нефти упала более чем на 30%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась до $31,02 за баррель, передает агентство Reuters.

Апрельский фьючерс нефти WTI торговался на уровне $27,59 за баррель. Позднее и WTI немного отыграла потери и вернулась к уровню $31,73 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.