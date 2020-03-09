В Татарстане прошли гонки на «Запорожцах» — видео
В воскресенье в Лениногорском районе Татарстана прошли гонки на классических машинах. Соревнования «Запорожцев» были посвящены 75-ти-летию Победы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Это необычное автошоу проводится на этой трассе уже более 10 лет.
Участники соревнований отмечают важность технического состояния машины. Это залог успеха в гонках.
Зрители рассказали, что пришли за особым духом соревнований на этих раритетных автомобилях.СпортОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым