В Татарстане прошли гонки на «Запорожцах» — видео

В воскресенье в Лениногорском районе Татарстана прошли гонки на классических машинах. Соревнования «Запорожцев» были посвящены 75-ти-летию Победы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Это необычное автошоу проводится на этой трассе уже более 10 лет.

Участники соревнований отмечают важность технического состояния машины. Это залог успеха в гонках.

Зрители рассказали, что пришли за особым духом соревнований на этих раритетных автомобилях.