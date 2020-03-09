«Нефтехимик» в гостях сыграл вничью с лидером ФНЛ «Ротором»

«Нефтехимик» в гостевом матче чемпионата ФНЛ сыграл вничью с лидером первенства волгоградским «Ротором» (1:1).

Хозяева первыми открыли счет, на 31-й минуте встречи цели достиг удар Камиля Муллина. После перерыва нижнекамцы добавили мощи и в одной из атак сумели сравнять результат на табло. На 74-й минуте матча прострел с правого фланга пяткой замкнул Мераби Уридия.

В конце игры на поле завязалась потасовка, по итогам которой в составе «Нефтехимика» был удален капитан Михаил Канаев. Минуту спустя удаление заработал игрок «Ротора» Бека Микелтадзе, взятый волгоградцами в аренду из казанского «Рубина».

После этого матча «Нефтехимик» сохранил пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре нижнекамцы сыграют в Саранске с еще одним лидером турнира подмосковных «Химок».

Олимп-Первенство ФНЛ. 26-й тур.

«Ротор» (Волгоград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)

Голы: Муллин (31) — Уридия (74).