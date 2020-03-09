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В Казани выставили на продажу сеть кальянных

22:22, 09.03.2020
В Казани выставили на продажу сеть кальянных
Фото: pxhere.com/

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу сеть из двух кальянных. Владелец бизнеса намерен уступить их за 3,5 млн рублей.

Сами заведения располагаются на террасах в «РК Ривьера» и на улице Саид Галеева. Заведения работают уже более пяти лет.

Владелец объяснил, что продает кальянные «в связи с развитием бизнеса». Вместе с заведениями уступаются и странички в соцсетях — в частности, «Инстаграм» на 15 тысяч подписчиков.

Напомним, недавно в Казани также выставили на продажу бывший бар «Киллфиш» в центре города.

Бизнес Татарстан
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