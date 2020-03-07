В Казани выставили на продажу бывший «Киллфиш»

Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу дискаунт-бар Fish’ka, расположенный в центре города на цокольном этаже ГУМа.

Бар принадлежит двум бизнесменам-физлицам и работает уже шесть лет. Ранее он функционировал под федеральной франшизой дисканут-баров Killfish. После выхода из франшизы заведение сохранило концепцию дискаунт-бара и формат оплаты через карточки клиента.

Судя по открытым данным, заведение приносит до 1,4 млн рублей прибыли в год при выручке в 16 млн рублей (показатели на конец 2018 года). При этом владельцы заявляют ценник в 2 млн рублей.